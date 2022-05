Franco: evitare che il Paese torni in recessione

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Evitare che il Paese torni in recessione": questo l'obiettivo principale del governo confermato dal ministro dell'Economia Daniele Franco. Ad un convegno Consob sulla corporate governance Franco ha spiegato che sulla congiuntura pesano tra l'altro le implicazioni derivanti dagli aumenti dell'energia. "La crescita del Pil nel 2022 è stata rivista dal 4,7% a circa il 3%". Il ministro ha quindi ricordato che il governo è "ripetutamente intervenuto per mitigare le ripercussioni e gli shock sull'economia". Sono stati approvati 4 decreti legge con misure per "oltre 30 miliardi, e l'obiettivo è evitare che il paese torni in recessione".

Siamo di fronte a una "nuova fase di grande incertezza", ha aggiunto il ministro "Negli ultimi due anni ci stiamo misurando con shock di ampiezza e un'inusuale la pandemia più importante dell'ultimo secolo, un aumento dei prezzi dell'energia e una nuova guerra in Europa.

Osserviamo un rallentamento dell'attività economica. In italia il quadro economico si è deteriorato bruscamente".

Il governo - ha aggiunto - punta a raggiungere investimenti per 22% del Pil nei prossimi anni. (ANSA).