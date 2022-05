Bonomi, basta bonus e una tantum, a Paese servono riforme

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Ho fatto una critica rispetto a un Paese in cui si continua ad andare avanti con bonus una tantum e non affronta invece i nodi strutturali". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine a dell'assemblea di Assolombarda. "Abbiamo una occasione storica - aggiunge - che è quella di fare le riforme strutturale che questo Paese è 30 anni che aspetta, riforme che ci dicevano non si potevano fare perché non c'erano le risorse. Oggi le risorse ci sono, le riforme vanno fatte non per avere le tranche del Pnrr ma per fare un Paese efficiente, moderno, sostenibile e inclusivo. Queste è l'obiettivo delle riforme".

"Quello che noi stiamo chiedendo da tempo è di affrontare seriamente i problemi del lavoro", ha detto poi Bonomi, a margine dell'assemblea di Assolombarda. "Quando noi avevamo criticato le politiche attive del lavoro - aggiunge - all'interno del reddito di cittadinanza sembrava lesa maestà.

Gli effetti li stiamo vedendo. Siamo arrivati al paradosso che abbiamo un ministro del Lavoro che deve trovare lavoro ai navigator che erano stati presi per trovare lavoro a chi non ce l'aveva. Abbiamo creato veramente l'apoteosi in Italia".

Parlando poi del tema del caro-energia, Bonomi ha precisato che "la stima della bolletta delle imprese è ora intorno agli 80 miliardi secondo i dati dell'Adef". "La bolletta energetica delle imprese - ha aggiunto - ha avuto un brusco aumento in pochi mesi passando dagli oltre 60 miliardi a 80 miliardi".

