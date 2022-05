Ucraina:Tajani,Berlusconi uomo di pace, nessun tentennamento

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Berlusconi è un uomo di pace. Biden all'inizio è stato molto duro, poi c'è stato un cambio di passo.

Noi non dobbiamo fare la guerra alla Russia, non mi pare che l'Italia debba mandare altre armi, non mi risultano altri decreti. Le armi devono essere usate per difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina. Berlusconi ha detto parole di pace, non ha nessun tentennamento. Il partito si è ritrovato intorno a lui". Lo afferma il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani al Forum ANSA (ANSA).