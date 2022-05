Usa, Venezuela e Nicaragua non invitati a Vertice Americhe

(ANSA) - WASHINGTON, 26 MAG - Gli Stati Uniti non inviteranno rappresentanti del presidente venezuelano Nicolas Maduro o del Nicaragua al Vertice delle Americhe in programma a giugno a Los Angeles.Lo ha detto il coordinatore del summit, Kevin O'Reilly, in un'audizione al senato. "Non li riconosciamo come governu sovrani", ha spiegato. (ANSA).