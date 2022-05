Industria: Istat, fatturato marzo a top da 2000

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il fatturato dell'industria è cresciuto a marzo al netto dei fattori stagionali del 2,4% in termini congiunturali registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+2,6% quello interno e +1,8% quello estero).

Lo rileva l'Istat sottolineando che il fatturato totale è aumentato in termini tendenziali (dati corretti per gli effetti del calendario) del 21,4%,. Il livello del fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali, tocca il valore massimo dall'inizio della serie storica (gennaio 2000) grazie all'aumento dei prezzi. Al netto della variazione dei prezzi l'indicatore di volume di fatturato di marzo, relativo al solo comparto manifatturiero, mostra un calo dello 0,1% sul mese e un aumento del 6,1% sull'anno. (ANSA).