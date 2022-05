Draghi, governo è qui per servire Italia,non per stare fermo

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Condivido molto il titolo che avete scelto per il vostro congresso. 'Esserci per cambiare', una frase che racchiude il senso di questo governo, siamo qui per fare quello che serve all'Italia, non per stare fermi e siamo qui per farlo insieme a voi, alle parti sociali". Lo dice il premier Mario Draghi al congresso della Cisl. (ANSA).