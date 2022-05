Conte, leadership progressisti? M5s punta a 'guida' politica

(ANSA) - ANCONA, 26 MAG - "La leadership di un eventuale campo progressista è un problema che non mi porrei, il M5s più che mirare alla leadership delle persone e delle poltrone, punta alla leadership politica. Vogliamo che i nostri progetti, a tutela dei cittadini, siano al centro di questo campo progressista". Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ha risposto, arrivando a Civitanova Marche (Macerata), per sostenere la candidatura a sindaco di Silvia Squadroni, alla domanda dell'ANSA in merito a una sua disponibilità a guidare la coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche.

Precisato che preferisce utilizzare il termine "campo progressista" per raffigurare una eventuale coalizione, l'ex premier ha spiegato che "serve innanzitutto verificare le condizioni per creare un campo coeso. Il M5s - ha aggiunto - ci sta solo a condizione che questo campo progressista sia espressione di un progetto politico ben definito e che i protagonisti siamo soggetti politici responsabili e non stanno lì a guardare solo i propri interessi personali". (ANSA).