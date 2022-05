M5s: Conte, post Cominardi? Non diamo importanza a graffiti

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Adesso non mi fate parlare di una foto postata. Mi hanno detto che si tratta di graffiti, non diamo importanza". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Roma rispondendo a una domanda sul post del il deputato e tesoriere M5s Claudio Cominardi che rilancia un graffito in cui Draghi è portato al guinzaglio da Biden. (ANSA).