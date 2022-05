Draghi in Israele a metà giugno, bilaterale con Bennett

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il presidente del consiglio Mario Draghi si recherà in visita in Israele a metà giugno, probabilmente il 14 o il 15, per un incontro bilaterale con il premier Naftali Bennett. La notizia, anticipata da Repubblica, è stata confermata da fonti di maggioranza all'ANSA. (ANSA).