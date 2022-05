Corsa a bonus per auto a basse emissioni, finiti per moto

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - E' partita la corsa agli ecobonus per le auto e le moto. Dalle 10 di questa mattina, mercoledì 25 maggio, quando è stata aperta la piattaforma online messa a disposizione dal Mise e attivata da Invitalia, i concessionari hanno caricato le richieste arrivate a partire da lunedì 16 maggio. Sono già più che dimezzati gli incentivi per le auto endotermiche a bassa emissione e per le ibride senza spina (erano disponibili 177 milioni e alle 18 ce ne sono 74), praticamente finiti quelli per le moto termiche. Meno gettonate le auto elettriche pure e le ibride plug-in così come le moto elettriche. (ANSA).