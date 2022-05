Confindustria, extraprofitti incoerenti, serve tetto gas

ANSA Lavoro - ROMA, 25 MAG - Sugli extraprofitti "riteniamo chequesta norma, per come è stata scritta, non è pienamente coerente con l'obiettivo che persegue, che è di tassare un extraprofitto che alcune imprese hanno conseguito col rincaro dei prezzi". Così la dg di Confindustria Francesca Mariotti rispondendo in audizione sul dl aiuti. "Ci sono dei correttivi a nostro giudizio indispensabili per far convergere il dettato della norma gli con obiettivi che persegue", ha aggiunto, indicando che una soluzione "probabilmente è prevedere un tetto del gas, anche per prevenire la realizzazione di extraprofitti".

"Sul capitolo lavoro - ha aggiunto Mariotti - gli interventi non sono in linea con l'esigenza di un taglio strutturale del cuneo contributivo". Il taglio "consentirebbe di agire in chiave congiunturale per mitigare gli effetti dei rincari, ma avrebbe anche un importante impatto strutturale sulla competitività delle imprese", ha detto: "il dl si limita, invece, a introdurre un sostegno 'una tantum' di 200 euro a favore di lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie". (ANSA).