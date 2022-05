Disabili: Fico, cittadini a pieno titolo, serve cambio culturale

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Occorre anche e soprattutto un cambio culturale profondo. A questo scopo ciascuno di noi deve comprendere che le persone con disabilità non possono essere considerate come un peso. O come persone uguali ma 'separate' dal resto della comunità. Sono cittadini e devono partecipare a pieno titolo e su un piano di parità, secondo le rispettive aspirazioni e i progetti di vita individuali, ad ogni ambito della vita del Paese". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico al Convegno "Barriere culturali e architettoniche - abbatterle con un sorriso", a cui segue la proiezione del film "Corro da te". (ANSA).