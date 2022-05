Zelensky, servono sanzioni massime contro la Russia

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al forum a Davos in Svizzera ha chiesto "sanzioni massime" contro la Russia. Serve un "embargo completo sul petrolio, che "tutte le banche russe siano escluse dai sistemi globali e che non ci sia nessun commercio con la Russia", ha precisato in collegamento video. (ANSA).