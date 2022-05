Pnrr: Garofoli, no a passi falsi e battute di arresto

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Il PNRR non è solo investimenti, ma prevede anche una profonda tensione riformistica con un grande ruolo del Parlamento. Bisogna evitare passi falsi, battute d'arresto, momenti di distrazione". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli intervenendo all'EY Law Summit, e ribandendo che da parte del governo c'è il "massimo impegno per i 45 obiettivi di giugno e per procedere in linea con i programmi".

Per questo, ha sottolineato, "Il governo, pur nel pieno rispetto del Parlamento, ha sentito la necessità di fare il richiamo" di venerdì sul ddl Concorrenza. (ANSA).