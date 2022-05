Bce:Lagarde,possibile via da tassi zero entro fine settembre

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - La Bce si appresta a un rialzo dei tassi "alla riunione di luglio" in modo da poter "essere in grado di uscire dai tassi di interesse negativi entro la fine del terzo trimestre". Lo afferma la presidente dell'istituto centrale Christine Lagarde in un post pubblicato sul blod della Bce secondo cui la politica di normalizzazione "sarà graduale".

Gli acquisti netti del programma App sui titoli pubblici e privati "termineranno all'inizio del terzo trimestre". Le parole della Lagarde indicano quindi due aumenti dei tassi: nella riunione di luglio e in quella, dopo la pausa estiva, di settembre. Attualmente il tasso Bce e sui depositi è a -0,5%.

La presidente della Bce insistito nel suo articolo come ogni mossa sarà guidata da tre concetti chiave: gradualità, opzionalità, flessibilità. (ANSA).