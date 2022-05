Golf: problemi alla gamba, Woods lascia il Pga Championship

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAG - Il campione americano di golf Tiger Woods è stato costretto ad abbandonare al terzo turno il Pga Championship per un problema a una gamba. Lo riporta la Cnn.

Era la seconda volta in quindici mesi che il campione 46enne disputava la rassegna dopo il grave incidente d'auto che ha quasi compromesso del tutto la sua gamba destra. Woods, che ha vinto 15 tornei major, ha avuto una giornata difficile al campo di Southern Hills in Oklahoma, trascinando la gamba dolorante fino alla fine e finendo all'ultimo posto. (ANSA).