Covid, Biden fa appello contro sentenza anti-migranti

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAG - L'amministrazione Biden ha annunciato che ricorrerà in appello contro la sentenza del giudice della Louisiana che ha deciso irremovibilità della misura anti-migranti imposta da Donald Trump durante la pandemia di Covid-19. Lo annuncia il dipartimento di Giustizia americano.

L'amministrazione Usa, si legge in una nota della portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, "non è d'accordo con la sentenza del tribunale e il dipartimento di Giustizia ha annunciato che presenterà ricorso contro questa decisione".

L'autorità per definire le politiche di salute pubblica a livello nazionale, sottolinea ancora la Casa Bianca, "deve spettare ai Centers for Disease Control, non a un singolo tribunale distrettuale". In attesa del ricorso l'amministrazione Biden continuerà a far valere l'articolo 42, conclude la portavoce del presidente. (ANSA).