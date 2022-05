Ue, preso nota piano pace Italia ma serve ritiro Russia

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAG - "Abbiamo preso nota del piano di pace dell'Italia" per l'Ucraina" e "come Ue sosteniamo qualsiasi sforzo volto a concludere il conflitto. Ma dal punto di vista europeo questo deve passare dall'immediata cessazione dell'aggressione e dal ritiro senza condizioni dell'esercito russo". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, in conferenza stampa.

"Le condizioni per questo cessate il fuoco le dovrà decidere l'Ucraina", ha aggiunto il capo della diplomazia Ue, esortando i Paesi europei a "mantenere l'unità su tutti i fronti, diplomatici e militari". (ANSA).