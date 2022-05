Save the Children:Fico, rapporto preoccupa, più risorse a scuola

(ANSA) - AFRAGOLA, 20 MAG - "Sono molto preoccupato per la scuola e per i ragazzi alla luce dell'ultimo rapporto di Save the Children che documenta che il 51% degli studenti oggi ha difficoltà a comprendere un testo scritto. Questa è davvero una cosa problematica e preoccupante, e quindi quello che dobbiamo fare è un maggiore investimento sui ragazzi e sulla scuola e dobbiamo andare avanti anche con i fondi del Pnrr per dare una sterzata enorme ai progetti scolastici, alla formazione e alle strutture". Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico, a chiusura del suo intervento al liceo Brunelleschi di Afragola (Napoli) dove è intervenuto a un convegno promosso dall'Anpi di Napoli Nord. Un intervento tutto incentrato sul valore della scuola pubblica "essenza stessa della Costituzione da cui deriva". Da Fico anche un plauso ai ragazzi presenti, oltre duecento, che hanno tappezzato la scuola di cartelli sulle tematiche ambientali: "Ho visto i vostri bellissimi cartelli plastic free - ha detto Fico - la vostra generazione ha avuto una educazione ambientale di cui la nostra non ha goduto e sono certo che un giorno potrete godere di città pulite, dove fare sport in sicurezza, sfruttando energie rinnovabili".

