Lanciato Starliner, prende il via nuovo test del taxi spaziale

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 19 MAG - Il gigante aerospaziale americano Boeing ha lanciato la capsula Starliner, il taxi spaziale che dovrebbe alternarsi con la navetta Dragon della Space X per contribuire all'avvicendamento degli astronauti avanti sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Il nuovo volo di test (OFT-2) ha preso il via dal Kennedy Space Center in Florida alle 18:54 ora locale, le 00:54 in Italia. A bordo non c'è equipaggio: sul sedile del comandante siede un manichino di prova, soprannominato "Rosie the Riveter", l'icona culturale degli Stati Uniti creata durante la Seconda Guerra Mondiale.

