M5s: consiglio straordinario dopo elezioni comm. Esteri

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Convocato un consiglio nazionale straordinario del M5s dopo l'elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri del Senato. A quanto si apprende lo avrebbe convocato lo stesso Giuseppe Conte per capire le dinamiche che hanno portato il Movimento a perdere la presidenza della commissione.

Poco prima il sottosegretario all'Interno ed esponente pentastellato, Carlo Sibilia, aveva chiesto che la perdita della commissione da parte dei 5 stelle fosse "riequilibrata": "È un bene - aveva detto ai microfoni de La7 - che Petrocelli non sia più Presidente della Commissione Esteri ma confido che questa perdita di una presidenza da parte del M5S sia ri-equilibrata in qualche modo. Diversamente sarebbe una vera scorrettezza, essendo il M5S il partito di maggioranza relativa". (ANSA).