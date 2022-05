Energia:Draghi, contro rincari adottare strumenti aggiuntivi

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Sappiamo bene che il percorso di integrazione europea, che Italia e Finlandia sostengono, non è completo. La guerra in Ucraina ci mette davanti a sfide strategiche enormi, che non possiamo affrontare da soli, con i singoli bilanci nazionali". Lo afferma il premier Mario Draghi.

"Dobbiamo - prosegue - adottare strumenti aggiuntivi, per contenere l'impatto dei costi dell'energia e investire nella transizione energetica e nella ricostruzione dell'Ucraina".

(ANSA).