Ucraina: Letta, parole Draghi in Usa hanno avvicinato posizioni

(ANSA) - PIACENZA, 16 MAG - "Giovedì il presidente del consiglio verrà in aula, parlerà e ci sarà un dibattito, ma io credo che quello che Draghi ha detto e fatto a Washington parlando a nome dell'Italia e dell'Europa, abbia avvicinato molto le posizioni e reso tutti consapevoli del fatto che in questo momento dobbiamo essere uniti e dobbiamo condividere le scelte con il resto dell'Europa". Così il segretario del Pd Enrico Letta, a Piacenza, per sostenere la candidata sindaca del Pd Katia Tarasconi.

"Perchè quello che facciamo con i nostri partner europei - ha proseguito Letta - ha una sua efficacia, mentre se ci mettiamo a fare scelte da soli, alla Orban, sbagliamo. L'Italia non è l'Ungheria di Orban è un Paese che agisce assieme ai suoi alleati". (ANSA).