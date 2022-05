La Svezia farà richiesta di adesione alla Nato

(ANSA) - STOCCOLMA, 16 MAG - La Svezia chiederà ufficialmente l'adesione alla Nato. Lo ha annunciato la premier Magdalena Andersson , parlando di una nuova "era" per il Paese scandinavo.

"Il governo ha deciso di informare la Nato del desiderio della Svezia di diventare membro dell'Alleanza", ha dichiarato in una conferenza stampa. "Stiamo lasciando un'epoca ed entrando in una nuova", ha dichiarato il leader svedese.

Il ministro della Difesa svedese, Peter Hultqvis, sarà negli Stati Uniti mercoledì per incontrare il capo del Pentagono, Lloyd Austin. Lo annuncia il governo di Stoccolma precisando che al centro dei colloqui a Washington ci saranno la "domanda di adesione alla Nato della Svezia, l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, la situazione della sicurezza in Europa e i rapporti bilaterali". Hultqvist incontrerà anche una delegazione del Congresso Usa. (ANSA).