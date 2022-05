Stoltenberg, Turchia non sta bloccando le adesioni alla Nato

(ANSA) - BERLINO, 15 MAG - "La Turchia non sta tentando di bloccare l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg a Berlino, in video-collegamento con la conferenza stampa finale del summit dei ministri degli Esteri. "La decisione di entrare nella Nato da parte di Svezia e Finlandia va presa da loro. Sarebbe un momento storico e aumenterebbe la nostra capacità di difesa", ha aggiunto, precisando inoltre che la Nato darà garanzie di sicurezza a questi due paesi anche nel periodo di candidatura per l'adesione all'Alleanza. (ANSA).