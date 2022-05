Kharkiv, duemila persone al giorno tornano in città

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Dopo la ritirata dei russi a Kharkiv in tanti stanno rientrando in città. Lo riporta l'agenzia Ukrainska Pravda citando le dichiarazioni del responsabile dell'oblast, Oleg Sinegubov.

"La gente sta tornando nella città di Kharkiv, almeno 2 mila al giorno rientrano. Ora dobbiamo risolvere i problemi abitativi perchè circa 4-5 mila persone ora vivono ancora nella metropolitana.

Dobbiamo fornire almeno alloggi temporanei in attesa di costruire dei nuovi", ha aggiunto. (ANSA).