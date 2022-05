ESC: Maneskin, Damiano zoppica ma arriva scossa rock

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - I Maneskin danno la scossa al Palo Olimpico. La band romana, che vinse l'Eurovision Song Contest l'anno scorso a Rotterdam riportando così la manifestazione in Italia, ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Supermodel. Damiano - visibilmente zoppicante per una storta presa due giorni fa a Londra durante le riprese del videoclip del brano - ha poi scherzato invitando gli artisti in gara a divertirsi e "attenti a non avvicinarvi al tavolo", facendo riferimento alla polemica che lo travolse proprio la sera della finale quando fu accusato di aver sniffato cocaina. I quattro ragazzi hanno poi reso omaggio a Elvis: Baz Luhrmann infatti li ha voluti nella colonna sonora del film sulla vita dell'icona musicale che sarà presentato fuori concorso a Cannes. (ANSA).