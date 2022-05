Meloni,maternità?Mi chiedo perché ho fatto tardi figlia

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Più che 'chi me l'ha fatto fare', mi chiedo 'chi me l'ha fatto fare così tardi' e questo è un tema perché in una società che ci considera giovani all'infinito, dopo un certo tempo si fa più fatica, oltre che ci sono fatti naturali che impediscono la maternità". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni durante gli Stati Generali della natalità in corso a Roma.

"Avrei voluto fare altri figli, io ci sono arrivata tardi ma di sicuro la maternità è un fatto assoluto che cambia completamente la proiezione della tua vita", ha aggiunto.

(ANSA).