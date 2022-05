Agenzia cyber, recrudescenza attacchi, 71 vulnerabilità

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Considerando la "recrudescenza delle campagne di attacco degli ultimi giorni sui siti nazionali rivendicati da attori di matrice russa e il possibile passaggio a campagne di attacchi più complesse", il Csirt (il team di risposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) ha individuato 71 vulnerabilità che "dovrebbero essere risolte con urgenza e in via prioritaria all'interno di un processo di gestione del rischio da parte degli operatori più esposti (inclusi i gestori di infrastrutture critiche)". (ANSA).