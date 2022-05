Finlandia: governo dice 'sì' a ingresso nella Nato

(ANSA) - HELSINKY, 12 MAG - Il presidente e il premier finlandesi hanno annunciato oggi in un comunicato di volere l'adesione alla Nato "senza indugio". La decisione definitiva verrà annunciata domenica.

Intanto il governo svedese, secondo quanto scrive il quotidiano svedese Expressen, che cita fonti anonime, ha convocato una riunione straordinaria per lunedì prossimo per prendere una decisione formale sulla domanda di adesione alla Nato. Immediatamente dopo l'incontro, a meno di imprevisti, verrà presentata la domanda. (ANSA).