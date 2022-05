Atlantia: utile gruppo a 344 mln in primo trimestre

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Atlantia chiude il primo trimestre dell'anno con un utile pari a 446 milioni di euro (primo trimestre 2021 perdita pari a 158 milioni di euro), di cui di pertinenza del gruppo per 344 milioni di euro (perdita di 97 milioni di euro del primo trimestre 2021) e di pertinenza di terzi per 102 milioni di euro (perdita di 61milioni di euro nel primo trimestre 2021). Lo rende noto il Gruppo, aggiungendo che ricavi ed EBITDA sono pari a 1,5 miliardi e 0,9 miliardi di euro, in crescita rispettivamente del 13% e del 16 % rispetto al primo trimestre 2021, "beneficiando della ripresa del traffico autostradale e aeroportuale". E' confermato l'outlook 2022 con ricavi ed EBITDA attesi a 6,6 miliardi di euro e 4,1 miliardi di euro. Per quanto riguarda il traffico, quello autostradale è in crescita del 16,2%, con recupero in tutti i paesi (+2,3% rispetto al 2019) mentre quello aeroportuale è in "miglioramento" sebbene ancora inferiore ai livelli pre-pandemia (-51,9% rispetto al 2019). (ANSA).