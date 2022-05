Rifiuti: Salvini, vogliamo Roma pulita, basta con i no

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Noi vogliamo Roma pulita, moderna, sicura, innovativa, con una tassa rifiuti meno cara. Dire 'no' alla trasformazione dei rifiuti in energia, calore e ricchezza significa dire no al futuro, e la Lega sta chiaramente con Roma e con i SÌ". Così il leader della Lega, Matteo Salvini su twitter. (ANSA).