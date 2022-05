Ita: Altavilla, totale fiducia su successo vendita

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "La fiducia del successo del processo di vendita di Ita è totale". Lo ha detto il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, a margine della presentazione della piattaforma 'True Italian Experience'. "Siamo tutti estremamente fiduciosi, il ministro Franco e tutta la struttura del Mef per primi", ha sottolineato.

Nel frattempo Ita è diventata il partner principale della stessa piattaforma 'True Italian Experience', un hub digitale ed innovativo per lo sviluppo del turismo verso l'Italia, che aggregando i principali stakeholder della filiera turistica crea "sistema" per promuovere nel mondo "tutte le esperienze" che si possono vivere in Italia, attraverso "un sito dedicato". Si tratta di un "progetto perfetto" per il rilancio del turismo, ha sottolineato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, spiegando che "l'obiettivo è raggiungere i numeri del 2019, che è stato un anno record per il turismo in Italia". E in quest'ottica Ita "è in prima fila per il rilancio del turismo, è un punto di riferimento della filiera turistica, è l'unico player globale dell'Italia, l'ambasciatore di questa ospitalità italiana", ha fatto presente l'amministratore delegato di Ita, Fabio Lazzerini. (ANSA).