Wall Street apre in forte rialzo, Dj +1,47%, Nasdaq +2,71%

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Wall Street apre in rialzo dopo il tonfo di lunedì e in attesa dei dati sull'inflazione americana che saranno comunicati domani. Il Dow Jones sale dell'1,47% a 32.738,86 punti, il Nasdaq avanza del 2,71% a 11.934,22 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,88% a 4.067,01 punti. (ANSA).