Ucraina:Renzi, bene incontro Draghi-Biden, ma serve ruolo Ue

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Questa partita così drammaticamente complessa non la risolvi né con l'incontro Draghi-Biden, né col tweet del politico di turno. Occorre che ci sia una soluzione politica e che l'Ue giochi un ruolo che per ora non ha giocato.

L'incontro Biden-Draghi è importante, ma è uno dei mille incontri importanti". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a L'Aria che Tira, su La 7. (ANSA).