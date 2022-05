Draghi in volo verso Washington, oggi alla Casa Bianca

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il premier Mario Draghi è in volo verso Washington. Il presidente del Consiglio, a quanto si apprende, è partito in mattinata da Roma. Alle 14 (ora locale) il capo del governo incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca.

Il viaggio a Washington per Draghi sarà l'occasione per una visita domani al Congresso Usa con un incontro bipartisan con i parlamentari e un saluto alla speaker della Camera Nancy Pelosi, che aveva già incontrato lo scorso ottobre a Roma. Sempre domani il presidente del Consiglio avrà un incontro con la stampa presso l'ambasciata italiana, mentre in serata, prima di rientrare in Italia, il premier sarà all'Atlantic Council dove riceverà il Distinguished Leadership Award. (ANSA).