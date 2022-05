Terrorismo: Fico, democrazia va difesa, non è per sempre

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il giorno della memoria delle vittime del terrorismo deve servire ai giovani per dar loro "la piena consapevolezza che i diritti, le libertà, la democrazia, garantiti dalla Costituzione, figlia della Resistenza, non sono per sempre. Sono stati nei decenni passati difesi strenuamente dalle generazioni che vi hanno preceduto e richiedono di essere protetti ogni giorno da ogni tipo di minaccia. Di fronte a nuovi potenziali pericoli per la convivenza civile e per le nostre democrazie, dobbiamo fare scudo dimostrando di aver appreso la lezione". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico nella Cerimonia per giorno della memoria. (ANSA).