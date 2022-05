Terrorismo: Casellati,non scordare caduti opposti estremismi

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Non dimenticare è l'imperativo che questa giornata di memoria e riflessione consegna a tutti noi.

Non dimenticare le vittime che il terrorismo ha voluto colpire per il loro impegno al servizio delle Istituzioni repubblicane o per le loro idee. Politici, magistrati, agenti delle forze dell'ordine, giornalisti, docenti, sindacalisti e impiegati pubblici caduti nel mirino del terrorismo degli "opposti estremismi" per il loro lavoro e il loro impegno democratico, sociale e culturale". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati nella cerimonia alla Camera per il giorno della Memoria. (ANSA).