Senato: Petrocelli, mia decadenza sarebbe punizione politica

"Domani la Giunta per il Regolamento potrebbe consentire una cosa mai fatta prima: la dissoluzione di una Commissione permanente del Parlamento e la mia decadenza, punendomi politicamente per aver votato contro l'invio di armi all'Ucraina". Lo scrive in un tweet, con l'hashtag #Vendettapolitica, il senatore M5s e presidente della Commissione Esteri Vito Petrocelli.