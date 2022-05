In 10 anni oltre 1,7 mln over 55 al lavoro in più

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - In Italia lavoravano nel 2021 in media 4 milioni 588mila persone tra i 55 e i 64 anni con un aumento di 1 milione 775mila unità rispetto a 10 anni prima. E' quanto emerge dalle ultime tabelle Eurostat sull'occupazione secondo le quali nell'Ue nello stesso periodo l'occupazione nella fascia più anziana è cresciuta di oltre 11 milioni di unità. Grazie alle riforme che hanno aumentato l'età di accesso al pensionamento e all'andamento demografico in Italia lavorava nel 2021 il 53,4% delle persone tra i 55 e i 64 anni con un aumento di 15,9 punti percentuali. Il dato è ancora più evidente per le donne (+16,1 punti, dal 27,9% al 44%). (ANSA).