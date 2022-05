Anziana trovata morta:fermato vicino casa,era ai domiciliari

(ANSA) - UDINE, 08 MAG - Un vicino di casa di Lauretta Toffoli, l'anziana di 74 anni trovata morta ieri nel suo appartamento a Udine, è stato fermato dalla Polizia. Si tratta di Vincenzo Paglialonga, 40 anni, residente nello stesso stabile della vittima. Ieri, poco prima di mezzogiorno, l'uomo era stato arrestato dalle Volanti per evasione dagli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio, dall'attività di polizia giudiziaria sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. L'uomo, interrogato in tarda serata, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si trova in carcere.

L'anziana è stata trovata morta nel suo appartamento, al secondo piano di una palazzina Ater, in via della Valle. A dare l'allarme, nel primo pomeriggio di ieri, è stato il figlio, che si era recato in visita alla madre.

Secondo una ricostruzione, la donna è stata rinvenuta seminuda. Il corpo presentava diverse ferite da taglio.

La zona è stata quindi isolata dalle forze dell'ordine per rilievi e accertamenti, svolti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica. Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura di Udine.

Nel novembre 2019 l'anziana era stata aggredita dal figlio, che l'aveva accoltellata all'addome. L'uomo aveva poi chiamato il 112 ed era stato immediatamente arrestato con l'accusa di tentativo di omicidio: l'anno successivo, però, era stato assolto in quanto dichiarato incapace di intendere e di volere, come aveva stabilito una perizia psichiatrica. (ANSA).