Fisco: Orlando, non ci sono condizioni per forte riduzione cuneo

(ANSA) - VICENZA, 07 MAG - "Le condizioni finanziarie per una riduzione massiccia del cuneo fiscale non ci sono. Penso che sarebbe utile e interessante ragionare su un patto pluriennale, che veda un legame tra lotta all'evasione fiscale contributiva e una progressiva diminuzione del cuneo". Lo ha detto a Vicenza, a margine del festival CittaImpresa, il ministro del lavoro, Andrea Orlando. "Penso che abbassare di 10 punti il cuneo fiscale in una sola botta - ha sottolineato Orlando - sia abbastanza improponibile". Il ministro ha anche aggiunto che "uno dei problemi che assilla le imprese italiane è la ricerca della manodopera". "Il paradosso - ha precisato Orlando - è che a fronte di maggiori finanziamenti per la formazione ci sia una minore risposta da parte dei potenziali lavoratori. Su questo tema stiamo pagando la curva demografica e un saldo alla pari o negativo negli ultimi anni dell'emigrazione, e quindi della disponibilità di lavoratori stranieri". (ANSA).