F1: Miami; seconde libere,Russell il più veloce, poi Leclerc

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - La Mercedes di George Russell ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Miami. Il pilota britannico ha fatto segnare il tempo di 1'29''938, il miglior di entrambe le libere, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc (+0.106) e la Red Bull di Sergio Perez (+0.212). Quarto tempo per l'altra Mercedes di Lewis Hamilton e 11/mo per l'altra Ferrari di Carlos Sainz. (ANSA).