Israele: Abu Mazen condanna attentato ieri sera

(ANSA) - TEL AVIV, 06 MAG - Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato l'attento di ieri sera in cui sono stati uccisi 3 israeliani e feriti in 4. Lo riferisce l'agenzia Wafa.

"L'uccisione di civili israeliani e palestinesi - ha sostenuto Abu Mazen - non fa che accrescere l'escalation in un momento in cui tutti ci sforziamo di raggiungere la stabilità e prevenire l'escalation stessa". "Solo una pace duratura, comprensiva e giusta - ha concluso - è la via più corretta per garantire sicurezza e stabilità ai 2 popoli e alla regione". (ANSA).