Fisco: M5s, irrispettoso tavolo esclusivo con Chigi

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "È irrispettosa questa modalità di lavoro, non si deve consolidare la prassi per cui sui temi divisivi qualsiasi forza politica possa sentirsi legittimata a costruire un tavolo in maniera esclusiva con Palazzo Chigi, a discapito delle altre". Lo dice Vita Martinciglio, capogruppo M5s in commissione Finanze alla Camera, interpellata dall'ANSA, confermando che gli altri partiti non hanno ancora ricevuto la proposta sulla delega fiscale su cui Lega e Forza Italia hanno annunciato un accordo con Palazzo Chigi. "Il Movimento - ha aggiunto - ha fatto arrivare il disappunto al nostro capodelegazione nel governo, il ministro Patuanelli". (ANSA).