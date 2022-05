Caso Petrocelli, giunta Senato convocata per martedì

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - La Giunta per il regolamento del Senato si riunirà martedì 10 maggio alle 16.30 per discutere del caso di Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri del Senato. Il parlamentare, eletto con il M5s ma in rotta col gruppo, è al centro delle polemiche per le sue posizioni pro Russia. Petrocelli non intende dimettersi dalla presidenza della commissione. Per sbloccare la situazione e cercare una soluzione che porti al suo allontanamento, venti componenti della commissione su 22 (esclusi Petrocelli ed Emanuele Dessì, senatore di Cal che non intendono lasciare l'incarico) hanno presentato le dimissioni. (ANSA).