Rapina a mano armata da Chanel al centro di Parigi

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Rapina a mano armata poco fa in una gioielleria Chanel in pieno centro di Parigi, in rue de la Paix.

L'intera area intorno a Place Vendome è stata transennata. Lo riportano i media francesi.

Secondo le prime informazioni almeno quattro persone, che indossavano un casco, dopo il colpo sono fuggite in sella a due motociclette. Ignoto, al momento, l'ammontare del bottino.

