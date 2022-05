Poste celebra 160 anni. Mattarella, è storia del Paese

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Poste celebra i suoi 160 anni, "una storia lunga, che ha accompagnato quella dell'Italia", come l'ha definita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Quella di Poste Italiane - ha sottolineato il Capo dello Stato - è la storia del nostro paese, per tanti aspetti è la storia del costume e della cultura del nostro paese".

Il presidente ha preso la parola fuori programma alle celebrazioni dell'anniversario alla Nuvola di Roma. "Non posso fare a meno di rivolgere un saluto a tutti i presenti in un'occasione cosi importante per il paese. Attraverso di loro un saluto intensissimo a tutti gli uomini e le donne di Poste italiane, che ogni giorno sono al servizio del nostro paese", ha aggiunto.

A ospitare l'evento Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane: "Poste - ha detto - è un'azienda che riesce a stare sul mercato e produce risultati economici, e al tempo stesso è un'azienda che ha anche una funzione sociale per il sistema paese". "Vogliamo continuare ad essere un'azienda che performa, ma anche che va incontro alle esigenze dei clienti", aggiunge, sottolineando che il focus del gruppo sarà "sicuramente una grande spinta ai mezzi digitali, ma anche una conferma della presenza territoriale". (ANSA).