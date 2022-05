Dl aiuti: Meloni,proroga contratto navigator per amministrative?

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Ci risiamo! Puntuale, dopo appena 4 mesi, rispunta il problema del contratto dei 1.800 navigator rimasti, divenuti ormai testimonianza del completo fallimento del Reddito di cittadinanza e della propaganda grillina. È infatti scaduta lo scorso 30 aprile anche la seconda proroga contrattuale voluta dal Governo Draghi. La soluzione? Una terza proroga di due o quattro mesi prevista nel cosiddetto "Decreto Aiuti", per una spesa di 13 milioni di euro finanziata con risorse già assegnate alle Regioni. Pochi mesi, a pensar male giusto il tempo per superare le prossime elezioni amministrative. Ma gli assessori al Lavoro delle 13 Regioni guidate dal centrodestra hanno detto no a questa ennesima forzatura del ministro Orlando, a quanto dicono "furioso" per l'accaduto. Ai giovani serve lavoro vero, quello che si ottiene con la crescita economica, non la paghetta del reddito di cittadinanza o con gli sprechi di risorse pubbliche come regalare lo stipendio ai Navigator".

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).