Usa, divieto aborto dopo 6 settimane è legge in Oklahoma

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - Il governatore dell'Oklahoma, il repubblicano Kevin Stitt, firma e tramuta in legge il divieto di aborto dopo la sesta settimana. La firma arriva mentre infuria la polemica per la bozza pubblicata della decisione della Corte Suprema, orientata ad abolire l'aborto. (ANSA).